Leo Messi a fait passer des messages très claires pour l’été prochain. Et le FC Barcelone doit lui obéir à la lettre.

Le FC Barcelone souhaite offrir un nouveau contrat à Leo Messi. Une signature de très grande ampleur puisque l’Argentin pourrait toucher un salaire jamais offert à un joueur dans toute l’Histoire. Mais en plus de ça, le sextuple Ballon d’Or a des demandes autres.

Soigner ses potes

Le FC Barcelone doit également soigner l’entourage de son champion. A commencer par Luis Suarez et Jordi Alba, ses deux grands potes. Le premier ne sera pas vendu et pourrait même être prolongé. Pour le second, c’est déjà fait depuis quelques mois déjà. Et le Barça, qui souhaite recruter une nouvelle doublure au poste de latéral gauche, doit opter pour un bon joueur mais pas un crack susceptible de perturber Jordi Alba. Pas simple…