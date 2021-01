Le départ très probable de Leo Messi pourrait plonger le club dans une nouvelle ère. Celle de la descente aux enfers.

Après avoir marché sur l’Europe pendant près d’une décennie, le FC Barcelone tente d’exister sur les vestiges de ce glorieux passé. Un empire construit avec Leo Messi en chef de bande. Un jeu, une identité et une maîtrise technique comme rarement une équipe n’avait pu en afficher… Mais cette histoire est terminée.

Adieu Messi, adieu le Barça

Pris à la gorge financièrement après une succession de mauvais choix (Coutinho, Dembélé, Griezmann), le FC Barcelone va assister au départ de son joyau de toujours, Leo Messi. L’Argentin va quitter le club en juin et laisser « mourir » son écurie catalane. Incapable de recruter et de se reconstruire, le Barça se dirige vers un scénario catastrophe. Rentrer dans le rang et repartir de zéro, c’est ce qui attend les Catalans.