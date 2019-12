Le FC Barcelone doit gérer plusieurs comportements loin du professionnalisme. Après Ousmane Dembele, c’est au tour d’un certain Arthur Melo.

La nouvelle génération ne semble pas encore totalement au fait du comportement et des attitudes professionnelles à adopter au plus haut-niveau. Le FC Barcelone en fait la douloureuse expérience depuis deux ans, avec Ousmane Dembele. Ses retards et autres écarts de conduite rythment le quotidien des Catalans, même s’il y a du mieux.

Virée à Andorre et snowboard

Quand ce n’est pas Ousmane Dembele qui sort du cadre, c’est Arthur Melo qui s’en charge. Titulaire indiscutable, le Brésilien a quelques soucis de santé. Et pour cause… Fragile des adducteurs, il aurait été surpris à faire du snowboard dans les Pyrénées au mois de novembre et décembre… Pour ne rien arranger, sa petite amie habiterait en Andorre, l’obligeant ainsi à multiplier les aller et retour pour la voir. Pas vraiment idéal pour récupérer. Sa pubalgie en témoigne : son comportement extrasportif n’est pas adapté à sa carrière au top niveau mondial.