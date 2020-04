Le bilan du FC Barcelone en matière de recrutement est catastrophique ces dernières années. Chiffres à l’appui.

Si Leo Messi est une réussite considérable pour le FC Barcelone, ainsi que le jeu proposé par les Catalans depuis plus de 15 ans, le tableau s’assombrit clairement depuis quelques années. La faute à une stratégie de recrutement totalement défaillante.

Coutinho, symbole du naufrage

Les recrutements d’André Gomes (35 millions d’euros) et d’Arda Turan (34 millions d’euros) ont commencé à souligner les carences des dirigeants barcelonais. Paulinho (40 millions d’euros) puis Malcom (41 millions d’euros) ont enfoncé le clou. Mais que dire des arrivées d’Ousmane Dembele (115 millions d’euros) et Philippe Coutinho (145 millions d’euros), le plus gros montant jamais dépensé pour un joueur. Au total, ce ne sont pas moins de 410 millions d’euros jetés par les fenêtres, pour un apport sportif quasi inexistant.