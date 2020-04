Sur la piste de Lautaro Martinez, le FC Barcelone dispose de 4 joueurs susceptibles d’intéresser l’Inter Milan et ainsi faire baisser le prix du transfert.

L’Inter Milan a les idées très claires pour Lautaro Martinez. Les dirigeants savent que le joueur plaît beaucoup et que le FC Barcelone en a fait l’une de ses priorités, notamment parce Leo Messi le veut. Alors l’Inter Milan ne discutera pas son prix. C’est 111 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, ou rien.

Rakitic plaît, 3 coéquipiers aussi

Le FC Barcelone n’a pas les ressources financières pour sortir 111 millions d’euros sans que son budget soit affecté. Alors les Blaugrana songent à inclure des joueurs de son effectif pour faire baisser la note. Ivan Rakitic est le joueur qui plaît le plus à Antonio Conte, qui lorgne également sur Arturo Vidal. Deux autres Barcelonais feraient aussi partie du dossier : Junior Firpo et Samuel Umtiti. Imaginer que les 4 fassent partie du deal et pratiquement impossible. Mais plusieurs d’entre eux, pourquoi pas.