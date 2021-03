Le FC Barcelone ne pourra pas proposer de nouveau contrat à la hauteur des attentes de Leo Messi.

L’histoire d’amour entre le FC Barcelone et Leo Messi va prendre fin. Rien d’officiel, pour le moment. Mais les chances de voir l’Argentin poursuivre en Catalogne sont plus que réduites. Notamment parce que le club catalan n’a plus les sous pour conserver Messi.

Trop cher…

Pour son dernier contrat, Leo Messi aspire à être payé à la juste mesure de son incroyable talent. Et même s’il est moins influant sur le jeu avec l’âge, il reste un footballeur de légende. Un talent que le Barça n’a plus les moyens de s’offrir. Surtout quand d’autres clubs lui proposent plus de 50 millions d’euros de salaire net par saison…