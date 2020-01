La Juventus Turin vient récemment d’augmenter son capital. Une bonne nouvelle à venir pour Cristiano Ronaldo ?

Après avoir investi 100 millions d’euros sur Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin a franchi un cap. Financièrement, l’écurie italienne ne boxe plus dans la même catégorie et semble vouloir poursuivre sa politique d’investissement, qui fonctionne. Jamais le club n’a récupéré autant d’argent, même si les dépenses n’ont jamais été aussi importantes depuis que CR7 est là.

300 millions en plus !

Récemment, le club a communiqué sur une augmentation de capital. Près de 300 millions d’euros en plus pour solidifier d’avantage la structure. Suffisant pour imaginer de nouveaux investissements XXL ? C’est possible. Mais c’est d’abord Cristiano Ronaldo qui pourrait en profiter avec la signature d’un nouveau contrat, encore plus juteux…