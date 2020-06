L’OL est positionné sur plusieurs dossiers pour cet été et les Gones semblent disposés à signer de jolis chèques pour leur recrutement.

La crise ne fait pas peur à Jean-Michel Aulas. Le président des Gones a déjà indiqué que l’OL pourrait recruter cet été et que le club se montrerait une nouvelle fois ambitieux. Au point de dépenser plus de 20 millions d’euros sur un seul joueur ? Oui, c’est possible.

De beaux noms courtisés

Positionnés sur plusieurs dossiers, l’OL se tient prêt à dégainer. Jérémie Boga, pour qui Sassuolo espère 25 millions d’euros – Benoît Badiashile, que Monaco acceptera de vendre pour 25 millions d’euros ou encore Kasper Dolberg (OGC Nice, acheté 20 millions d’euros il y a un an) sont autant de proies pour les Gones. Les supporters lyonnais peuvent s’attendre à voir du beau monde débarquer cet été…