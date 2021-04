S’il a essayé de dénicher une porte de sortie pour cet été, Cristiano Ronaldo semble avoir trouvé porte close du côté du PSG…

S’il a conquis l’Italie, après l’Angleterre et l’Espagne, Cristiano Ronaldo n’échappe pas aux critiques. La Juventus n’a pas franchi de cap sur la scène européenne depuis son arrivée. Et l’idée d’un départ fait son chemin depuis quelques mois.

Jorge Mendes a sondé Paris

En coulisses, son agent a pris la température. Jorge Mendes aurait en effet sondé plusieurs clubs pour envisager une opération cet été. Parmi les clubs approchés, on retrouve bien évidemment le PSG. Mais Paris n’aurait pas donné suite. Entre son âge avancé, et surtout son salaire XXL, Cristiano Ronaldo n’est plus compatible avec le projet parisien.