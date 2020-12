De retour à son meilleur niveau, Hatem Ben Arfa s’éclate à Bordeaux. Mais que veut-il faire à l’issue de cette saison ?

Après une saison presque blanche, Hatem Ben Arfa a choisi Bordeaux pour se relancer. Un choix gagnant pour les Girondins et Jean-Louis Gasset, qui a tout fait pour le signer. De retour à son meilleur niveau, HBA porte le collectif bordelais avec des buts décisifs et un volume de jeu impressionnant.

Une année en option

S’il a signé jusqu’en juin 2021, Hatem Ben Arfa a également une autre année en option de prévue avec Bordeaux. Mais que souhaite-t-il faire vraiment ? Visiblement, l’international français recherche de la stabilité après de longs mois compliqués depuis son départ de Rennes. Les chances de voir HBA poursuivre un an de plus sont grandes. Et c’est une très bonne nouvelle pour Bordeaux.