Tout juste arrivé au club, Gérard Lopez s’active et souhaite voir une pépite de Ligue 2 venir à Bordeaux.

Gérard Lopez semble vouloir faire le ménage à Bordeaux. Exit l’état d’esprit « Club Med », le nouveau patron des Girondins veut la gagne et la soif de conquête. Pour cela, il envisage un gros lifting de l’effectif. Et le recrutement de talents, comme il l’a fait au LOSC.

Bayo, le premier coup ?

D’après 10 Sport, l’un de ces coups pourrait être l’attaquant de Clermont, Mohamed Bayo. Auteur d’une superbe saison 2020-2021, il a tapé dans l’œil de pas mal de clubs en Europe. « Selon nos informations, les Girondins de Bordeaux ont coché le nom de Mohamed Bayo, attaquant du Clermont Foot. Et les premiers mouvements sont même déjà en cours pour envisager une opération estivale. Courtisé par l’ASSE, Bayo n’est pas certain de découvrir la Ligue 1 avec Clermont, fraîchement promu. Avec 22 buts et 7 passes décisives, il sort d’une saison fantastique et semble clairement avoir l’étoffe pour briller en Ligue 1 ».