Surveillé par plusieurs clubs anglais, Josh Maja pourrait bien faire l’objet d’une offre de transfert d’ici la fin du mercato d’hiver.

Les pensionnaires de Premier League ne sont pas rares du côté des Girondins de Bordeaux. Les clubs anglais envoient leur scout pour observer les talents de Ligue 1 et notamment le jeune attaquant, Josh Maja. Le 15 décembre dernier, notamment, Everton était présent spécialement pour lui.

Maja plaît beaucoup

A 20 ans, Josh Maja a montré de belles choses ces dernières semaines. Passé par les catégories jeunes de Manchester City et Sunderland, l’international nigérian est bien connu des clubs anglais. De plus, il dispose de la nationalité britannique, ce qui faciliterait une arrivée en Premier League. Clairement, Bordeaux peut s’attendre à une offensive pour Josh Maja d’ici le 31 janvier. Everton et Sunderland sont déjà là.