S’il ne convainc pas plus ces prochaines semaines, Hatem Ben Arfa pourrait difficilement envisager de poursuivre à Bordeaux.

Les débuts de Ben Arfa sous le maillot bordelais étaient prometteurs. En jambe, inspiré et décisif, le milieu de terrain de Jean-Louis Gasset a vite trouvé sa place en Gironde. Mais depuis, le soufflé est retombé. Et ça commence à se compliquer de plus en plus.

Stop ou encore ?

Si la saison n’est pas encore terminée, Hatem Ben Arfa doit encore prouver à Bordeaux pour convaincre pleinement. Les dirigeants, comme les supporters, attendent plus de ses prestations pour pouvoir envisager la poursuite de leur aventure. En signant à Bordeaux, Ben Arfa a dit oui pour une saison, avec une année de plus en option. Sans étincelle d’ici juin prochain, il sera difficile pour lui de rempiler.