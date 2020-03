Entre Stéphane Ruffier et l’ASSE, c’est terminé. Le transfert du gardien de but des Verts est inéluctable.

Entre Claude Puel et Stéphane Ruffier, le torchon brûle. Et il semble que l’incendie ait pris des proportions bien trop importantes pour qu’un renversement de tendance soit possible. L’entraîneur des Verts et son gardien de but ne veulent plus collaborer ensemble.

Adieu Ruffier

Furieux d’avoir été mis de côté, Ruffier n’accepte pas le traitement dont il dit faire l’objet. En toile de fond, c’est son transfert cet été qui se joue puisque Ruffier ne pourra pas rester tant que Puel est en poste. Lui qui rêve d’étranger depuis plusieurs saisons pourrait franchir le pas. A moins qu’un club français ne lui offre un dernier challenge… ?