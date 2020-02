Nouveau patron de l’ASSE, Claude Puel a bien l’intention de continuer son ménage l’été prochain.

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris, l’ASSE est désormais entre les mains de Claude Puel. Les actionnaires lui font totale confiance malgré des résultats décevants. Et le manager général des Verts pense déjà au mercato d’été.

Dehors les vieux !

Parmi ses objectifs estivaux, Claude Puel aurait déjà un objectif assez précis en tête : rajeunir son effectif. Plusieurs joueurs, vieillissants, ne lui donneraient plus satisfaction et il souhaite ainsi tourner une page en confiant les rênes de son équipe à de nouveaux talents, plus jeunes. Dans son viseur, il y aurait ainsi Stéphane Ruffier, Loïc Perrin, Yohan Cabaye, Yann M’Vila ou encore Wahbi Khazri.