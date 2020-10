Après avoir organisé un grand coup de balais cet été, Claude Puel pourrait poursuivre son action cet hiver avec de nouveaux départs.

Manager de l’ASSE, Claude Puel remplit parfaitement son rôle. En plus de gérer l’équipe première, le nouveau patron des Verts impulse la stratégie et n’oublie pas de gérer les comptes. C’est en ce sens qu’il a pris des décisions fortes cet été en faisant partir une grande partie de l’effectif, des joueurs dont le salaire pesait lourd sur les finances du club. Et ce n’est pas terminé…

D’autres départs à prévoir

Cet hiver, Claude Puel pourrait poursuivre son travail de sape pour « nettoyer » encore plus en profondeur le club en se débarrassant des derniers gros salaires. Dans son viseur, des garçons comme Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Stéphane Ruffier. S’il sera difficile de faire partir le gardien de but stéphanois, bien décidé à rester quitte à ne plus jamais jouer, Khazri et Boudebouz ne devraient pas avoir trop de mal à trouver une porte de sortie. Des contacts ont déjà eu lieu l’été dernier, leur départ sera encore plus facilité en janvier.