Claude Puel a dressé une liste noire de joueurs dont il souhaite le départ cet été. Et ainsi permettre à l’ASSE de faire de profondes économies.

L’arrivée de Claude Puel est un séïsme pour l’ASSE. Le club obéit au doigt et à l’oeil de son nouveau coach et les joueurs, même les plus solides, ne sont pas épargnés. A l’image de Ruffier, mis de côté et placardisé. Mais ce n’est pas le seul à être dans le viseur de Puel.

Khazri, Mvila et Diony

Claude Puel veut dégraisser, comme jamais. Le mammouth stéphanois est trop lourd et pour lui permettre de reconstruire, autour de certains cadres mais surtout de la jeunesse, il veut faire le ménage. Yann Mvila, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Lois Diony sont sur sa liste noire. L’ASSE veut les vendre car Puel n’en veut plus.