Si Monaco ne dégaine pas sur Islam Slimani, le club de la Principauté pense à un profil du championnat turc.

Prêté à Monaco, Islam Slimani appartient à Leicester. Et si les Monégasques ont la possibilité de transférer définitivement l’attaquant algérien, il n’est pas certain que l’intéressé souhaite rester. Ses envies de départ cet hiver sont révélatrices : Slimani ne se sent pas bien à Monaco.

Un œil sur Sortloth

Pour lui succéder, Monaco a trouvé un profil similaire à celui de Slimani. Un attaquant avec un solide gabarit et une efficacité devant le but déconcertante. Il s’agit d’Alexander Sorloth. Sous contrat avec Crystal Palace, il est actuellement prêté à Trabzonspor. Les dirigeants monégasques l’ont observé à de nombreuses reprises ces dernières semaines et semblent particulièrement intéressés.