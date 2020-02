Méconnaissable depuis son arrivée à Arsenal, Nicolas Pepe déçoit. Mais les fans parviennent à lui trouver des excuses…

Arsenal a explosé son compte en banque, cet été, pour Nicolas Pepe. Un transfert à 80 millions d’euros, du jamais vu chez les Gunners. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’investissement tarde à se rentabiliser… Méconnaissable, Pepe ne parvient pas à être à la hauteur de son transfert.

Les fans le défendent

Mais du côté des fans, on croit sérieusement au potentiel de Nicolas Pepe. Et ils sont encore nombreux à le défendre. Mieux, à lui trouver des excuses ! Trois entraîneurs différents cette saison, aucune préparation estivale, un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau championnat et l’appréhension d’une grave blessure (les défenseurs anglais sont expert pour découper les jambes des dribbleurs) : le concert d’excuses est de sortie pour venir au secours du soldat Pepe. Il a intérêt de leur donner raison la saison prochaine…