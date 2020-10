Très attentif à l’évolution des diamants de Ligue 1, le PSG pourrait faire ses courses dans le championnat de France dans les mois à venir.

Paris a toujours pris soin de regarder en France et de recruter ses talents. Des joueurs à fort potentiel, qui connaissent le championnat et qui font du bien au football français. Des profils comme Houssem Aouar (OL) ou Eduardo Camavinga (Rennes), dont le PSG suit très, très attentivement l’évolution.

Paris a posé les premiers jalons

Une fois de plus, le PSG pourrait sévir en Ligue 1 dans quelques mois. Et orienter son viseur vers ces profils franco-français. En plus de répondre aux quotas imposés par l’UEFA sur les joueurs formés au club, Paris pourrait également proposer des joueurs issus de la formation française. Avec Aouar et Camavinga, le milieu de terrain pourrait avoir une allure de dingue !