L’avenir de Leo Messi est un sujet très tendu pour le Barça et l’Argentin a décidé d’imposer toutes ses conditions.

Le climat de tension qui règne autour du cas Messi a encore franchi un cran. Désormais, l’Argentin ne fait plus aucun cadeau à son club. Lassé des problèmes de gestion de son club, Messi a décidé d’imposer ses conditions pour pouvoir rester. En plus d’un salaire revu à la hausse, il veut un nouveau coach et un « timing maison ».

Messi décidera en janvier

Les questions financières sont loin d’être réglées entre Messi et le FC Barcelone. Mais les dirigeants devront aussi et surtout lui offrir un nouveau coach. Le profil de Xavi fait l’unanimité mais encore faut-il le convaincre. Dernier point, et pas des moindres : le timing de sa décision. Messi aurait fixé à janvier 2021 pour rendre son verdict et dire s’il reste, ou pas, au Barça.