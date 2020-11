S’il rêve de pouvoir signer Leo Messi à Manchester City, Pep Guardiola sait que ce sera très compliqué. Alors il songe à un autre attaquant.

La tentative de Pep Guardiola, l’été dernier, était réelle. Et elle a bien failli réussir ! Leo Messi a demandé à partir et il semblait d’accord pour retrouver son mentor à Manchester City. Finalement, le FC Barcelone a brandi la clause à 700 millions d’euros et le dossier s’est arrêté là.

Griezmann plutôt que Messi

Si Guardiola rêve toujours de Messi, il sait que le dossier est trop complexe à mettre en place. L’Argentin est lié, à vie, au Blaugrana. Mais l’entraîneur des Citizens songe à un autre joueur du Barça : Antoine Griezmann. En difficulté depuis son arrivée en Catalogne, il pourrait rejoindre l’effectif de Guardiola et trouver pleinement sa puissance en Angleterre. Le Barça est vendeur, contrairement à Messi.