Manchester United est en train de revoir ses exigences à la baisse pour Pogba.

Paul Pogba souhaite plus que jamais quitter Manchester United. L’international français pourrait retourner à Turin où ses anciens dirigeants de la Juventus veulent le faire revenir. Mino Raiola est en train de tout faire pour faciliter ce transfert.

Il ne prolonge pas !

Et il est en train de faire chuter le prix de son joueur. Alors que Manchester voulait plus de 100 millions il y a encore quelques mois pour son joueur, un transfert de moins de 80 millions d’euros est désormais possible. En refusant de prolonger le contrat de son joueur, Raiola est en effet en train de faire baisser son prix. Le temps ne joue pas en faveur des Red Devils qui vont devoir accepter de vendre leur joueur à un tarif raisonnable s’ils ne veulent pas prendre le risque de le voir partir libre dans le futur.