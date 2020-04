Le milieu de terrain français Paul Pogba sera surement vendu plus de 100 millions d’euros.

Le Champion du monde français, Paul Pogba voudrait plus que jamais quitter Manchester United. Selon la presse spécialisée, le milieu de terrain mancunien veut changer d’air lors de la prochaine intersaison. Manchester United continue de se montrer gourmand pour sa star, malgré ses deux dernières saisons difficiles.

Pogba, une machine marketing

Il faut dire que les Red Devils n’ont aucune raison de baisser leur prix. Déjà car des clubs sont intéressés et font monter les enchères. Mais surtout, car Pogba reste une machine médiatique et marketing. Recruter Pogba offrira des perspectives financières très intéressantes à son futur club. Manchester le sait mieux que n’importe qui. Et même si sportivement, Pogba a déçu ces deux dernières années, sa valeur marketing est restée très élevée.