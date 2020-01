Paul Pogba aura du mal à boucler son transfert vers Madrid.

Récemment opéré, Paul Pogba ne devrait pas quitter Manchester United cet hiver. Le milieu français devrait revenir à la charge en fin de saison pour son transfert. Madrid le fait toujours rêver. Mais comme l’été dernier, Pogba a un vrai problème pour ce transfert.

Trop cher pour Pérez

Le prix de son transfert et ses exigences salariales sont des véritables freins pour Florentino Pérez. Pas totalement convaincu par Pogba, le président merengue ne veut pas mettre autant d’argent sur le champion du monde français. Et ce, même si Zinedine Zidane insiste pour le faire signer. Et le président madrilène n’est pas connu pour revenir sur ses décisions…