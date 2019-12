Le manager de Manchester United veut plusieurs joueurs en janvier.

Manchester United est à la peine en Premier League. Les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement pour les Red Devils. Ole Gunnar Solskjaer le manager du club a bien l’intention d’inverser la tendance lors de la seconde partie de saison. Il veut se renforcer en janvier pour cela.

Solskjaer veut des recrues

Et les intentions des Mancuniens sont désormais connues. « Nous cherchons à renforcer plusieurs postes. On y arrive mais nous avons toujours besoin de deux ou trois joueurs en plus », a récemment confié Solskjaer qui voudrait notamment mettre le paquet sur un buteur cet hiver.