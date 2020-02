Le milieu de terrain français de Manchester United, Paul Pogba, va certainement revenir à la Juventus.

Bloqué par Manchester United l’été dernier, Paul Pogba devrait encore être candidat à un transfert en fin de saison. Son agent, Mino Raiola a déjà eu des déclarations pour préparer son transfert. Et selon plusieurs sources, l’avenir du Français est déjà réglé.

Retour à Turin ?

Revenu à United en 2016, Pogba va quitter les Red Devils. Il rêve de Madrid mais l’intérêt n’est pas réciproque. Et comme venir jouer dans la capitale française ne l’intéresse pas, Pogba va certainement revenir à la Juventus. Les dirigeants italiens font de son retour une priorité depuis plus d’un an.