L’international allemand de City, Leroy Sané, veut toujours changer d’air.

Alors qu’il vient de connaître une saison presque blanche du côté de Manchester City, Leroy Sané est toujours décidé à changer d’air lors du prochain mercato. Proche du Bayern Munich l’été dernier avant de se blesser au genou, l’international allemand veut toujours rejoindre la Bavière.

Retour en Allemagne ?

Son agent a récemment ouvert la porte à un transfert en fin de saison. Et les observateurs n’ont pas de doute : Sané est déjà loin de Pep Guardiola et de City dans sa tête. Le joueur ne veut plus entendre parler des Skyblues et s’imagine déjà de retour en Allemagne.