Alors que l’avenir de Lionel Messi est totalement relancé, Pep Guardiola est à l’affût !

Rien ne va plus entre les dirigeants du Barça et Lionel Messi. L’Argentin, qui se sent trahi par ses dirigeants pourrait aller jusqu’à quitter le club en fin de saison selon plusieurs sources. Encore impensable il y a quelques semaines, ce sénario ne serait plus à exclure.

Messi prêt à quitter le Barça ?

Et selon ESPN, Pep Guardiola voudrait profiter de cette situation pour recruter Lionel Messi. Le manager de Manchester City voudrait s’offrir les services de son ancien joueur et ne voudrait pas passer à côté de cette opportunité si la porte s’ouvre effectivement du côté du joueur.