Plusieurs joueurs majeurs pourraient demander à quitter Manchester City en fin de saison.

Privé de Ligue des Champions par l’UEFA et son fairplay financier, Manchester City pourrait connaître une intersaison très difficile l’été prochain. Plusieurs joueurs majeurs pourraient en effet demander leur transfert alors qu’ils ne pourront plus jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes avec les Citizens.

City va se faire piller !

Cela pourrait être le cas des stars du club comme Raheem Sterling, Kevin De Bruyne et Sergio Agüero. Mais selon la presse anglaise, des départs de Bernardo Silva, Phil Foden, Leroy Sané, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Ederson et Aymeric Laporte ne sont pas à exclure. Plusieurs clubs seraient déjà à l’affût.