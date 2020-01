Lille espère que Thiago Maia va retrouver son meilleur niveau pendant son prêt au Brésil.

Recrue la plus chère de l’histoire du LOSC, le Brésilien Thiago Maia n’a jamais confirmé dans le nord de la France. Le milieu de terrain, acheté plus de 14 millions d’euros en 2017 vient d’être prêté à Flamengo pour 18 mois. A la fin de son prêt, Thiago Maia aura encore un an de contrat avec Lille.

Thiago Maia prêté

Lopez et Campos qu’il se sera relancé dans son pays et que sa cote aura grimpé. Les dirigeants lillois espèrent ainsi limiter la casse et réussir à vendre Thiago Maia en 2021. Leur seule option pour s’éviter un flop total.