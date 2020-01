La star offensive de Liverpool, Sadio Mané, pourrait quitter le club en fin de saison.

Après avoir remporté la Ligue des Champions la saison dernière, Liverpool pourrait bien s’offrir le titre en Premier League cette année. Ce serait une formidable nouvelle pour les supporters des Reds qui attendent ce moment depuis trop longtemps. Mais un tel succès pourrait bien pousser certains joueurs à aller voir ailleurs. Après avoir tout gagné avec Liverpool, Sadio Mané pourrait par exemple être tenté d’aller relever un nouveau challenge.

Mané à Madrid ?

D’autant plus que le Real continue de lui faire les yeux doux. Selon la presse anglaise, Zinedine Zidane adore l’international sénégalais et espère le recruter l’été prochain. Un départ qui ferait mal aux Reds s’il se confirme. D’autant plus que Mohamed Salah pourrait, lui aussi, aller voir ailleurs.