Jurgen Klopp veut recruter Jadon Sancho, la star du Borussia Dortmund, en fin de saison.

Liverpool devrait remporter le titre cette saison en Premier League. Les Reds qui courent après cet objectif depuis tant d’années sont bien parti pour marquer l’histoire en mai prochain. Mais ce titre pourrait bien être la fin d’un cycle. Après avoir tout gagné avec Liverpool certains joueurs pourraient être tentés d’aller voir ailleurs.

Mané et Salah sur le départ ?

Difficile de ne pas penser à Sadio Mané et Mohamed Salah. Jurgen Klopp semble en avoir conscience. D’ailleurs, le manager allemand de Liverpool courtise déjà plusieurs joueurs pour les remplacer. Et Jadon Sancho est à ses yeux une priorité. L’international anglais du Borussia Dortmund est sur les tablettes des Reds et pourrait bien venir remplacer l’une des stars actuelles l’été prochain.