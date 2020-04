Florentino Pérez devrait être sage cet été et ne pas passer à l’action pour Sadio Mané.

Alors que depuis quelques mois, plusieurs médias relayaient des rumeurs de transferts pour Sadio Mané, il semblerait que l’international sénégalais soit de plus en plus loin d’un départ en fin de saison. Le Re al devrait en effet être plus sage que prévu lors de la prochaine intersaison. La crise liée au Coronavirus va en effet impacter les finances du club de Florentino Pérez.

Pas d’offre de Pérez ?

Passer à l’action pour Mané ne serait plus à l’ordre du jour du côté de la capitale espagnole. Une bonne nouvelle pour Jurgen Klopp qui voit là, la principale menace s’éloigner pour sa star offensive.