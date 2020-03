Plusieurs joueurs de Liverpool pourraient quitter le club l’été prochain lors du mercato.

Et si Liverpool perdait plusieurs de ses joueurs l’été prochain lors du mercato ? Voir partir Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Firmino est loin d’être impossible. L’international sénégalais est courtisé par le Re al et notamment son entraîneur Zinedine Zidane.

Mané, Salah, Firmino…

Salah, ne manque pas non plus de prétendant et aurait déjà été approché par plusieurs clubs. Quant à Firmino, il serait la priorité du Bayern Munich. Après avoir marqué l’histoire du club, les stars des Reds pourraient être tenté de partir par la grande porte.