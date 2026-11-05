Le Portugal a tenté sa chance, Kroupi a dit non : les Bleus ne sont pas son plan B

Eli Junior Kroupi n’a pas attendu une place garantie chez les Bleus pour afficher son choix. Dans un entretien diffusé par DAZN le 24 octobre 2026, l’attaquant a raconté une approche du Portugal avant le Mondial et sa préférence pour la France. Une décision d’appartenance, pas l’assurance d’une carrière internationale sans obstacle.

Le joueur de Bournemouth possède plusieurs attaches familiales : son père est ivoirien et sa mère a des origines portugaises. Cela explique l’intérêt porté à ses possibilités internationales, mais ne permet pas de lui attribuer des sentiments qu’il n’a pas exprimés. Dans son récit, la sollicitation concrète concerne le Portugal et Roberto Martínez. Rien n’autorise à transformer ce témoignage en refus d’une offre ivoirienne précise qui ne serait pas établie.

🎙️| « L’équipe de France c’est l’objectif ! » – Eli Junior Kroupi a fait son choix ! 🇫🇷👀 pic.twitter.com/5c1tYUn3aF — DAZN France (@DAZN_FR) October 24, 2026

Il a choisi avant de connaître la récompense

L’intérêt portugais intervenait avant la Coupe du monde 2026. Kroupi explique ne pas s’être reconnu dans cette perspective et vouloir poursuivre son parcours avec la France. Le point important n’est pas de savoir quelle sélection aurait été la plus accessible sur une feuille de calcul.

Un choix national comporte aussi une histoire personnelle, une formation et des habitudes collectives. L’attaquant a été formé en France et a porté le maillot des sélections françaises de jeunes. Ses explications s’inscrivent dans ce parcours. Elles ne constituent pas un jugement sur la valeur de ses autres origines.

La nuance compte, tant ces déclarations se prêtent aux récupérations. Soutenir la France ne signifie pas renier un parent. Évoquer une culture avec laquelle on se sent moins familier ne donne pas davantage licence pour hiérarchiser les identités d’un joueur à sa place.

Une fidélité ne vaut pas un passe-droit

Son choix ne crée aucune dette sportive pour le sélectionneur français. Les places en attaque restent soumises aux performances, à l’équilibre d’un groupe et aux décisions de l’encadrement. Kroupi ne peut pas échanger un refus du Portugal contre une convocation automatique.

C’est précisément ce qui donne du poids à sa position. Il assume une préférence qui peut impliquer de patienter, sans savoir à l’avance quelle place le haut niveau international lui réservera. Une prochaine liste, favorable ou non, ne changera pas la chronologie de cette décision.

L’histoire intéresse donc davantage que le traditionnel feuilleton du joueur que deux pays se disputent. Elle renverse l’ordre habituel du récit : la France n’apparaît pas comme une solution choisie après avoir vérifié où la porte s’ouvrait le plus vite. Dans les explications de Kroupi, elle est le projet initial. La sélection devra ensuite se gagner, mais son choix n’attendait pas cette garantie.