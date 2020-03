La Juventus pourrait bien être le grand acteur du prochain mercato !

Les dirigeants de la Juventus pourraient bien réaliser un recrutement impressionnant l’été prochain. Le club turinois courtise en effet plusieurs joueurs qui sont intéressés à l’idée de rejoindre le club. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma, actuellement au Milan AC, serait sur le point de dire oui à la Juventus et pourrait un peu plus marcher sur les traces de Buffon.

La Juve va frapper fort !

En défense, la Juve pourrait réaliser deux jolis coups en faisant signer libre, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. Au milieu de terrain, les dirigeants vont tout faire pour faire revenir Paul Pogba. Il courtisent également Ivan Rakitic et Isco comme plan B. Dans le secteur offensif, une arrivée de Mauro Icardi semble de plus en plus possible. Son association avec Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala fait déjà saliver les observateurs. Enfin, au poste d’entraîneur, la Juventus serait confiante quant à ses capacités à convaincre Pep Guardiola.