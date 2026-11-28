Pierre-Emile Højbjerg a expliqué le 25 novembre 2026 avoir senti, durant le marché des transferts, que quelqu’un souhaitait son départ. Une clause de sortie à 2 millions d’euros pour juin 2027, rapportée dès septembre 2026, éclaire le rapport de force : pour l’OM, vendre avant cette échéance et conserver son milieu n’ont pas le même prix.

Le contrat du Danois court jusqu’en 2028, mais la durée inscrite sur un bail ne dit pas tout de la maîtrise d’un club sur une éventuelle sortie. Le mécanisme à 2 millions n’a pas été rendu public sous la forme du contrat signé : ses conditions doivent donc rester présentées comme des éléments rapportés, et non comme une disposition dont chaque détail aurait été authentifié.

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Deux calendriers pour un même joueur

Si cette porte de sortie s’applique dans les termes décrits, elle modifie la discussion bien avant juin 2027. Un acquéreur potentiel peut mettre en balance un recrutement plus coûteux en hiver et une attente de quelques mois. Le club vendeur, lui, doit comparer une rentrée financière immédiate avec la contribution sportive qu’il perdrait en cours de saison.

Cela ne signifie pas qu’une offre hivernale serait impossible. Un autre club peut avoir un besoin urgent ; le joueur peut privilégier un projet précis. Mais l’OM ne négocierait pas seulement la valeur abstraite d’un international expérimenté. Il négocierait aussi le coût de l’anticipation, avec une échéance connue de l’autre côté de la table.

L’envie de rester n’annule pas le mécanisme

Lors de sa prise de parole du 25 novembre, Højbjerg a affirmé son attachement à Marseille et sa volonté d’aider le club. Il n’a pas identifié publiquement la personne qu’il disait avoir sentie favorable à son départ. Transformer cette formulation en accusation nominative ajouterait une certitude absente de ses propos.

Son discours ne permet pas non plus de déduire qu’un départ aurait été décidé, ou qu’il serait exclu. L’expression d’un choix personnel à un moment donné et les possibilités offertes par un contrat ne sont pas contradictoires. Un joueur peut vouloir continuer tout en conservant une protection négociée pour la suite.

Pour Marseille, le dossier pose donc une question de stratégie plutôt qu’une devinette sur le prochain mercato : quelle valeur donner à quelques mois supplémentaires avec un cadre, face à une éventuelle diminution du prix de sortie ? Aucun résultat isolé ne résoudra cet arbitrage. Le calendrier contractuel, lui, continuera d’en fixer une partie des termes.