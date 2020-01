Les Girondins veulent finaliser le transfert de Sabaly cet hiver.

Alors que Bordeaux n’est pas franchement dans une situation économique idéale actuellement, le club espère vendre plusieurs joueurs avant la fin du mercato. Youssouf Sabaly fait partie des candidats à un transfert. L’international sénégalais serait courtisé par le FC Valence en Espagne.

Sabaly vendu ?

Mais Bordeaux se montre gourmand pour son joueur, qui joue peu depuis le début de saison. Pour Sabaly, les Girondins réclament en effet plus de 10 millions d’euros. Une sacrée somme pour un joueur qui n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison.