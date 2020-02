Alors que Courtois semble avoir retrouvé son meilleur niveau, Zidane ne fermerait pas la porte à la signature d’un gardien.

Il est clair que Zidane n’était pas forcément parti pour faire une totale confiance à Thibaut Courtois cette saison. Il n’a jamais vraiment apprécie le profil du gardien belge et le début de saison lui a donné raison. Mais, depuis, Courtois a retrouvé son meilleur niveau.

Une belle affaire

Pourtant, selon la presse italienne Zidane pense toujours à changer de gardien pour la saison prochaine et il aurait bien fait de Donnarumma une de ses grandes priorités. Le portier italien n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin et il pourrait être une belle affaire.