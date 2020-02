Zidane semble convaincu qu’il faut s’activer en fin de saison pour le transfert de Camavinga.

Il est clair que Zidane sera très actif lors du prochain marché des transferts. Il veut profondément remanier l’équipe et notamment repenser son milieu de terrain. Il reste bien sûr très intéressé par Paul Pogba, mais voudrait d’autres changements au milieu de terrain.

Il vise de nombreux coups

On parle de plus en plus d’un possible départ de Casemiro, et Zidane ne lâche rien au sujet du jeune joueur du Stade Rennais, Camavinga. Il voit en lui l’un des meilleurs du monde à venir à son poste et veut tout mettre en œuvre pour lui faire franchir un grand cap la saison prochaine.