L’entraîneur français de Madrid ne veut surtout pas passer à côté du recrutement de Mbappé.

Grande priorité de Zinedine Zidane depuis que le coach français a fait son retour à Madrid en 2019, Kylian Mbappé ne devrait pas changer d’air cet été. Florentino Pérez a repoussé son recrutement à l’été prochain compte tenu du contexte économique. Cela inquiète clairement Zinedine Zidane qui aurait aimé que Madrid passe à l’action dès cette année.

Mbappé en 2021 ?

Le club a en effet fait partir Gareth Bale et James Rodriguez. Deux gros salaires qui ont allégé la masse salariale du club. Mais Pérez a préféré jouer la prudence, sûr de lui pour 2021. Zidane lui s’inquiète. Il sait que le club de la capitale va avoir plusieurs mois en plus pour convaincre sa star de prolonger. Et que Liverpool va aussi avoir son mot à dire. Zidane ne veut pas passer à côté de Mbappé qu’il suit depuis que le joueur est adolescent.