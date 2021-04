Zidane pourrait bien quitter son poste en juin et un nom commence à circuler de plus en plus pour le remplacer.

Difficile de savoir si Zinedine Zidane va poursuivre sa route pour un an de plus en juin. Le technicien français n’aurait pas apprécié le traitement qui lui a été réservé cette saison et pourrait bien claquer la porte comme il l’a déjà fait par le passé pour les mêmes raisons.

Le profil idéal

Et le club espagnol sait que cette éventualité est probable. Il faut donc tout faire pour lui trouver un remplaçant de haut vol. Un nom commence à circuler avec de plus en plus d’insistance. Le poste de Zidane pourrait en effet être proposé à Raul qui serait considéré comme le profil idéal.