Zidane viserait un gros gardien pour la saison prochaine et il n’hésiterait pas à le mettre en concurrence avec Courtois.

Zidane prépare la saison prochaine et se pose déjà des questions au sujet du poste de gardien. Il n’a jamais été un grand fan du profil de Thibaut Courtois et pourrait chercher un nouveau gardien. Avec la vente de Navas et la fin du prêt de Areola, une place est effectivement à prendre.

Des discussions existent

Mais Zidane est-il prêt à mettre une concurrence de dingue pur ce poste ? C’est ce qui est avancé dans la presse italienne puisque le technicien français envisagerait de mettre Courtois en concurrence avec Donnarumma. Des discussions existent pour le portier italien qui n’a plus qu’un an de contrat.