Zinedine Zidane souhaitait que Karim Benzema soit très vite prolongé.

Alors que le mercato hivernal est désormais ouvert , Zinedine Zidane n’a pas forcément demandé à son président, Florentino Pérez de s’activer pour recruter des nouveaux joueurs. En revanche, le coach français voulait que l’avenir de Karim Benzema soit réglé le plus vote possible.

Benzema bientôt officiellement prolongé ?

Conscient que Benzema est son meilleur joueur cette saison, Zidane veut le voir dans les meilleures dispositions au cours des prochaines semaines. Il souhaite que la question de sa prolongation de contrat soit réglée dans les plus brefs délais. Benzema et le Real vont avoir une seconde partie excitante à jouer et Zidane ne veut pas que le joueur pense à autre chose qu’au terrain. Benzema aurait trouvé un accord pour prolonger jusqu’en 2022 selon la presse madrilène.