Des rumeurs complètement folles commencent à évoquer un possible échange entre Paul Pogba et Cristiano Ronaldo.

L’avenir de Paul Pogba fait couler beaucoup d’encre notamment parce que le joueur n’a plus qu’un an de contrat et que Manchester United doit trouver une solution pour lui cet été s’il refuse de prolonger son bail. Mais ces questionnements font parfois surgir des rumeurs qui paraissent folles.

Échange impossible

C’est le cas cette fois-ci puisque la presse étrangère évoque la possibilité d’un échange entre Paul Pogba et Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs pourraient donc ainsi retrouver leurs anciens clubs. Mais les échanges de la sorte font souvent beaucoup parler, mais ne sont jamais menés à leur terme.