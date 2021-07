Certains intermédiaires ont tenté de faire revenir Eden Hazard à Chelsea cet été.

Arrivé au Real il y a deux ans, Eden Hazard n’a jamais réussi à convaincre dans la capitale espagnole. Trop souvent blessé, l’international belge est de plus en plus pointé du doigt et est considéré comme un flop par plusieurs dirigeants et même son président Florentino Pérez.

Retour à Chelsea évoqué…

Le boss merengue aimerait se débarrasser d’Hazard, mais celui-ci semble imbougeable compte tenu de son salaire et ses deux dernières saisons. Reste que ces dernières semaines, certains intermédiaires ont proposé à Pérez de faire revenir Hazard à Chelsea. Un transfert étudié par le président merengue mais qui aurait finalement représenté une perte trop importante pour le club madrilène. Bien loin d’avoir amorti ce gros recrutement…