De grosses offres seront faites en juin pour le transfert de Jadon Sancho. Chelsea est le premier à dégainer.

Jadon Sancho sera l’un des grands animateurs du prochain marché des transferts. Le jeune jouer offensif de Dortmund fait rêver de nombreux clubs anglais qui veulent le ramener en Premier League et les prix pourraient grimper alors que le club allemand demande plus de 120 millions.

Chelsea en action

Une offensive est lancée et c’est le club de Chelsea qui semble le plus chaud pour ce transfert. Les Blues ont longtemps été interdits de recrutement et ils veulent attirer une star pour la saison prochaine. Les Blues pourraient bien consacrer une enveloppe de 120 millions d’euros pour le joueur.