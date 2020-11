Pogba va encore animer le marché des transferts l’été prochain et les discussions sont déjà lancées avec la Juve.

Paul Pogba n’a pas fini d’animer le marché des transferts dans les mois à venir. Le champion du monde pensait déjà faire ses valises l’été dernier, mais la crise du coronavirus a sans doute repoussé ses plans. Il reste candidat au départ même si les relations se sont améliorées avec ses dirigeants.

Discussions enclenchées

La piste la plus crédible aujourd’hui est bien celle d’un retour sous le maillot de la Juventus Turin. Son agent, Mino Raiola, fait actuellement tout son possible pour préparer son retour en Serie A et semble même avoir déjà enclenché des discussions avec les dirigeants.