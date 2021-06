Pour permettre à Kane de vivre une nouvelle expérience la saison prochaine, il va falloir une offre de folie.

Harry Kane n’a pas caché son envie de vivre une nouvelle expérience la saison prochaine. Il veut quitter Tottenham pour rejoindre une équipe capable de remporter la Ligue des champions. Mais il faudra sans doute une opération financière colossale pour lui permettre de faire ses valises.

Une offre de folie

Manchester City semble être le club capable de faire une telle opération. On parle d’un montant de plus de 100 millions d’euros et City pourrait même inclure des joueurs dans la transaction pour convaincre Tottenham. On parle notamment de Sterling ou de Gabriel Jesus.